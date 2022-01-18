Омікрон наступає! Ще в одній області України знайшли перші випадки нового штаму

Лабораторні дослідження проводили у Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Чернівецькій області офіційно підтвердили циркуляцію штаму COVID-19 "Омікрон". Там знайшли вже щонайменше 16 випадків.
Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.
Подробиці
Днями у Київ на дослідження відправили 30 зразків. У 16 з них виявили новий варіант вірусу "Омікрон". Решта 14 зразків містили штам "Дельта".
Зразки відбирали 5-6 січня.
"У області і надалі циркулює "Дельта", яка переважала останні місяці. У той же час, вже поширюється і "Омікрон", – пояснила головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко.
Зараз лікарі намагаються з’ясувати, чи є серед пацієнтів із "Омікроном" важкі випадки недуги.
"Омікрон" в Україні
- Раніше в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.
- 17 січня стало відомо про "Омікрон" у Харківській області.
- Ще по одному випадку підтвердили у Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів із підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".
- У Києві також зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон".
Раніше ми писали:
- МОЗ опублікувало всі дані, відомі про новий штам "Омікрон" за попередніми результатами наукових досліджень.
- В Україні різко зросте рівень захворюваності на коронавірус через "Омікрон".