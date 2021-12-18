"Омікрон" біля кордонів України. Як швидко можуть з'явитися симптоми після зараження

Симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів / Фото: Колаж: Сьогодні

Штам "Омікрон", вперше зареєстрований у ПАР 24 листопада, швидко поширюється по всьому світу. ВООЗ каже, що він може виявитися дуже небезпечним для людей.

Про це пише пише The Mirror.

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Симптоми вірусу

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Нагадаємо, що більшість симптомів "Омікрону" збігаються із симптомами звичайної застуди.

Професор Тім Спектор сказав, що у більшості хворих на "Омікроном" не буває класичних симптомів – таких як зникнення нюху та смаку.

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"Такі речі, як температура, кашель і втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо", – заявив він.

Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

болі у м'язах,

іноді навіть нічна пітливість.

Швидкість передачі "Омікрону"

Люди можуть хворіти безсимптомно, але вони можуть заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів та протягом 10 днів після цього. Тому людей просять ізолюватися, якщо вони мають позитивний тест, навіть якщо вони не мають симптомів.

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Коронавірус в Україні

За добу 17 грудня в Україні виявили 7 503 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 674, медпрацівників – 154).

Минулої доби госпіталізували 2 018 осіб, а летальних випадків – 288. До того ж, одужали 18 534 особи.

За увесь час пандемії в Україні одужали 3 324 999 осіб.

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