"Омікрон" вже в Україні, але захворюваність падає: все про COVID-ситуацію в країні

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 14 386 387 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зменшилася захворюваність на коронавірус, але також з'явився новий небезпечний штам "Омікрон".

Докладніше про COVID-ситуацію у нашій країні читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу

За 19 грудня в Україні зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26).

Минулої доби госпіталізували 1241 людину, а летальних випадків – 157. Крім цього, 6690 людей одужали.

За весь час пандемії в Україні померло 93 262 особи. Усього проведено 16 503 941 ПЛР-тестувань.

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Кількість заражених у регіонах за добу

м. Київ – 497;

Вінницька область – 69;

Волинська область – 170;

Дніпропетровська область – 50;

Донецька область – 121;

Житомирська область – 123;

Закарпатська область – 65;

Запорізька область – 110;

Івано-Франківська область – 101;

Київська область – 121;

Кіровоградська область – 74;

Луганська область – 6;

Львівська область – 124;

Миколаївська область – 89;

Одеська область – 63;

Полтавська область – 56;

Рівненська область – 51;

Сумська область – 47;

Тернопільська область – 98;

Харківська область – 133;

Херсонська область – 0;

Хмельницька область – 77;

Черкаська область – 132;

Чернівецька область – 78;

Чернігівська область – 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Новий штам

Вранці 18 грудня стало відомо, що новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон" вже потрапив до нашої країни.

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Як повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, випадок виявили вночі у Центрі громадського здоров'я України через повногеномне секвенування.

"Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", – написав у Facebook Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вакцинація населення

За добу 19 грудня в Україні 36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 986 872 особи, отримали додаткову дозу – 92 особи.

Загалом проведено 27 373 349 щеплень.

Третя доза

За останню добу ніхто не отримав третьої дози вакцини.

Її мають отримувати люди:

з ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Міністерство охорони здоров'я може ухвалити рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від COVID-19 у січні. Про це сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Фінальне рішення буде ухвалено приблизно в січні. Тоді буде рішення про подовження або не подовження терміну дії сертифікату (про вакцинацію – ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського Союзу, і ВООЗ", – розповів Кузін.

Різниця з бустерною дозою

Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців. Оптимально зробити щеплення третьою дозою не пізніше ніж через три місяці після вакцинації.

Карантинні зони

"Червона"

Волинська;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

Миколаївська;

Сумська;

Черкаська;

Чернігівська.

"Жовта"

м. Київ;

Дніпропетровська;

Івано-Франківська;

Кіровоградська;

Луганська;

Львівська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Чернівецька;

Донецька;

Вінницька;

Хмельницька;

Закарпатська;

Запорізька.

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