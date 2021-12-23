"Омікрон" в Україні. Вчені назвали ще один симптом небезпечного штаму

Назвали дивний симптом "Омікрону" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом штаму "Омікрон". На такий тривожний нічний симптом нового штаму коронавірусу вказали у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS).

Про це пише The Mirror.

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Чому виникає сонний параліч або чому він може бути вірогіднішим, коли людина хворіє на коронавірус, точно невідомо, але це може бути пов'язано зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням.

"Це може виникнути лише внаслідок порушеного режиму сну: COVID – це час підвищеного стресу", – йдеться у повідомленні.

Що таке сонний параліч

У NHS стверджують, що більшість людей мають із цим справу лише раз чи два в житті. Сонний параліч – це коли ви не можете рухатися або говорити, коли прокидаєтеся або засинаєте. Це може бути страшно, але безпечно.

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Симптоми вірусу

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

болі у м'язах,

іноді навіть нічна пітливість.

"Омікрон" в Україні

У Центрі громадського здоров'я України за наслідками повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID -19.

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Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

У Києві вже виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Чоловік, у якого було виявлено штам коронавірусу "Омікрон", у Києві ні з ким не контактував. Одразу після прильоту з ОАЕ він самоізолювався, оскільки відчував легке нездужання.

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