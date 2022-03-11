Вони хочуть, щоб і ми так жили? В Генштабі висміяли екіпірування "асвабадітєлєй" (фото)

Росіяни залишили військову техніку та екіпіровку. / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська армія розгромила чергові танки російських загарбників. У них знайшли "героїчно" награбовані в українців речі та нікчемне екіпірування.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ та 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців.
Від екіпажів танка Т-72Б та МТ-ЛБ мало що залишилось. Окупанти, які випадково лишилися живими, поки що бігають полями, кинувши "героїчно" награбоване в українців.
В їхній техніці знайшли капці, цукор, принтер, і кухонний комбайн.
"Що в голові у тих тварин? Вбивці та мародери", – йдеться в підписі до опублікованих фото.
Розбита техніка та "трофеї" російської армії. Фото: 72-га ОМБр ім. Чорних Запорожців
У Генштабі також висміяли злиденне екіпірування ворожої армії.
"Друга армія світу – бутафорія. Екіпірування "асвабадітєлєй". Вони хочуть, щоб і ми так жили?!" – підписали фото у Генштабі.
Екіпірування окупантів. Фото: Генштаб
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