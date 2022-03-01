ООН закликала виділити майже два мільярди для України

Фото: колаж "Сьогодні"

ООН закликала у вівторок виділити $1,7 млрд на гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам.

Про це йдеться у пресрелізі, поширеному Організацією.

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"Ми вважаємо, що це може стати найсерйознішою кризою з біженцями в Європі в цьому столітті. Ми бачимо солідарність та гостинність сусідніх країн, які приймають біженців, але нам необхідно більше підтримки", – йдеться у документі.

За оцінками ООН, у найближчі місяці допомога може знадобитися 12 млн людей в Україні, як і 4 млн українців, які вимушено перебралися до сусідніх країн.

Що відбувається в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. Реклама

На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.