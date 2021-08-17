Визначено умови проведення перших виборів на звільненому Донбасі: їх перелік

Вибори на звільнених територіях пройдуть лише за умови невтручання Росії у виборчий процес, відновлення мовлення українських ЗМІ, допуску західних спостерігачів і безпеки їх проведення. Це передбачено законопроектом " Про засади державної політики перехідного періоду".
Документ, який найближчим часом може бути поставлений на голосування, розміщений на сайті Верховної Ради .
Умови для виборів
У законопроекті визначено такі умови, при яких можуть бути проведені перші вибори на деокупованих територіях:
- недопущення протиправного втручання у виборчий процес, в тому числі з боку Російської Федерації;
- дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;
- дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб;
- свобода передвиборної агітації, рівні можливості доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- і радіомовлення, вільного обігу українських друкованих ЗМІ;
- безпечні умови діяльності і безперешкодна участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, інших міжнародних організацій та іноземних держав.
Кому дозволять балотуватися
У законопроекті прописано перелік осіб, кому буде заборонено брати участь у виборах:
- посібникам окупантів;
- особам, через яких постраждали або загинули люди;
- особам, які входили у вищий керівний склад окупаційних адміністрацій.
Виняток зроблено для тих, хто сприяв так званій владі невизнаних "ДНР" / "ЛНР" в забезпеченні життєдіяльністі тимчасово окупованих територій і в результаті своєї діяльності вони не завдали навмисне шкоди людям. Або хто змушений був примусово працювати на окупантів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков раніше розповідав про український підход до особливого статусу Донбасу . Влада готує для постраждалого регіону економічну стратегію.
12 квітня перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні можуть винести на всенародний референдум питання проведення виборів на Донбасі .