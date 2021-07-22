"Сп'янілий від влади" – Юлія Мендель звинуватила Андрія Богдана в хамстві і цензурі

Через Богдана Офіс президента виявився в інформаційному вакуумі, каже екс-прессекретар Зеленського

Колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель звинуватила екс-главу Офісу президента Андрія Богдана в хамській поведінці і введенні цензури в роботі пресслужби. Про це вона написала у своїй книзі "Кожен із нас президент".

Як розповіла Мендель, після того, як Зеленський став президентом, Андрій Богдан і Кирило Тимошенко, який в той час був його заступником із інформаційної політики, були налаштовані проти роботи Офісу президента з медіа. За її словами, Богдан і Тимошенко вважали, що президенту не варто давати інтерв'ю і коментарі для преси.

Вона також згадала заяву Богдана, під час якої він сказав: "Ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів".

"Виник гучний скандал, який прикро вдарив і по президенту, і по його пресслужбі", – пише Мендель.

Екс-спікер Зеленського також додала, що заява Богдана викликала негатив у середовищі журналістів і погіршала комунікацію медіа з пресслужбою Офісу глави держави.

"Але ще болючіше били по пресслужбі і відносинах із медіа внутрішні закони, встановлені Богданом. Нам довелося пережити заборону відповідати на запити медіа, відмову від всіх інтерв'ю, не важливо, "Жашківського віснику" або CNN", – розповіла вона.

Також Мендель назвала "хамським ставленням" до медіа випадок зі "зливом" нібито заяви Богдана про звільнення.

"Кирило Тимошенко, а подейкували, що саме він злив фото, заборонив навіть відповідати на дзвінки журналістів. Нам навіть довелося вимикати телефони. Ми не могли ані підтвердити, ані спростувати безглуздий жарт вже сп'янілих від влади, самовдоволених представників Офісу", – згадує вона.

Мендель підкреслила, що Андрій Богдан спробував зламати роками напрацьовані закони співпраці з медіа, в результаті чого Офіс президента виявився в інформаційному вакуумі, який швидко заповнився критикою опонентів.

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"Порошенка, Медведчука і Коломойського чули всі. Нас ніхто не чув", – зазначила колишній прессекретар президента.

Раніше Юлія Мендель дала ексклюзивне інтерв'ю сайту "Сьогодні", в якому розповіла про свою книгу, про дві головні проблеми України – фейках і бідності, а також про багато іншого.

До слова, у своїй книзі Юлія Мендель також звернула увагу на проблему української та російської мов, заявивши, що "соковитий суржик" може всіх примирити.

Також раніше вона заявила, що Росія не є монополістом російської мови, тому треба голосно заявити, що в нашій країні є "українська російська мова".