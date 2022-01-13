"Помаранчевих" стало більше. В Україні оновили карантинні зони – список

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні збільшилася кількість "помаранчевих" зон адаптивного карантину. До списку додалася Івано-Франківська область, яка за показниками минулої доби опинилася серед лідерів із захворюваності.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Таким чином, три області належать до "помаранчевої зони". Зокрема, на Прикарпатті перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. В Сумській цей самий показник перевищено уже кілька днів поспіль. А от в Херсонській області динаміка рівня госпіталізацій не в межах норми щонайменше три дні.

Карантинні зони 13 січня

"Помаранчеві"

Івано-Франківська,

Сумська,

Херсонська області.

"Жовті"

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м. Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Запорізька,

Київська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

Нова хвиля коронавірусу

За даними Національної академії наук, після новорічних свят кількість позитивних тестів зросла майже на 40%. Порівняння проводили із останніми днями грудня.

Водночас зросла і кількість тестувань на коронавірус, а також обсяги позитивних тестів. Середня кількість нових захворювань в Україні становить до 4540 на день, середня кількість летальних випадків – 158 на день в середньому за останній тиждень.

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