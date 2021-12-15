Оригінальний порятунок. У Харкові кішку дістали з рейок метрополітену (відео)

Кішку міг задавити вагон метро. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові на станції метро "Армійська" врятували кішку. На місце викликали поліцейських, які придумали як безпечно дістати тварину з рейок метро.
Про це пише місцевий Telegram-канал "Труха Харків".
Для того щоб без зайвих зусиль врятувати кішку, сачок з'єднали зі шваброю, в сачок насипали корм і приманка спрацювала. Тварина забігла прямо в сіті, потім її дістали.
"На "Армійській" врятували кішку, яка стрибнула на рейки метрополітену", – повідомляє Telegram-канал.
У Києві кішка тиждень прожила у тунелях метрополітену
Волонтер Лада Кирієнко розповідає, що вона везла кішечку з Куренівки. Вона волонтер в Оболонській організації зі стерилізації тварин.
Кішка якимось чином примудрилася відкрити перенесення. На пероні "Контрактової площі" вона вистрибнула, і почала бігти станцією.
"Я сподівалася, що її зловлять люди, які йдуть назустріч, але, на жаль... Тварина злякалася шуму метро, рвонуло у бік тунелю і пірнуло в нього. Її шукали не три дні, а майже тиждень!" – розповідає сайту "Сегодня" волонтер Лада Кірієнко.
Щоб її впіймати, розкладали їжу для кішки по периметру тунелю. Малятко вийшло з нього тільки на четвертий день, але злякалося і втекло назад. Її ловили ще три дні, навіть намагалися впіймати сачком, але вона тікала. Впіймати вдалося лише за допомогою автоматичної пастки.
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