Зброя для України від Польщі та нові деталі ДТП із Трухіном — головні новини за ніч

Польща передасть Україні зброю, а журналісти оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП з Трухіном/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Допоможете, якщо що?": "Слуга" Трухін намагався відмазатись від ДТП хабарем

Журналісти оприлюднили відеоз нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, у якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. За їхніми даними, політик хотів утекти з місця інциденту.

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Трухін хотів втекти, а потім "поговорити" з головою МВС/Колаж: "Сьогодні"

Уряд Польщі підтримав військову допомогу Україні: яку зброю передадуть

Уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Зокрема країна передасть легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не повідомив, коли саме Україна отримає зброю/Колаж: "Сьогодні"

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Глава Пентагону їде в Європу обговорити з союзниками НАТО агресію РФ

Глава Пентагону Ллойд Остін цього місяця вирушить до Європи для обговорення з союзниками по НАТО російську ескалацію довкола України. Зустріч міністрів оборони країн альянсу відбудеться 16-17 лютого.

Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу/Фото: колаж: Greg Nash/REUTERS/"Сьогодні"

Регулярно б'є та поливає окропом: у Дніпрі жінка знущається зі своєї матері

У Дніпрі жінка регулярно б'є і знущається зі своєї матері. Сусіди, які мешкають поруч, просять, щоб пенсіонерці допомогли.

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