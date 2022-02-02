Зброя для України від Польщі та нові деталі ДТП із Трухіном — головні новини за ніч

Польща передасть Україні зброю, а журналісти оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП з Трухіном/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
"Допоможете, якщо що?": "Слуга" Трухін намагався відмазатись від ДТП хабарем
Журналісти оприлюднили відеоз нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, у якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. За їхніми даними, політик хотів утекти з місця інциденту.
Уряд Польщі підтримав військову допомогу Україні: яку зброю передадуть
Уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Зокрема країна передасть легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.
Глава Пентагону їде в Європу обговорити з союзниками НАТО агресію РФ
Глава Пентагону Ллойд Остін цього місяця вирушить до Європи для обговорення з союзниками по НАТО російську ескалацію довкола України. Зустріч міністрів оборони країн альянсу відбудеться 16-17 лютого.
Регулярно б'є та поливає окропом: у Дніпрі жінка знущається зі своєї матері
У Дніпрі жінка регулярно б'є і знущається зі своєї матері. Сусіди, які мешкають поруч, просять, щоб пенсіонерці допомогли.