Опади будуть, але не скрізь: де сьогодні в Україні очікується сніг та дощ (карта)

Протягом дня в Україні очікуються пориви холодного вітру до 10 м/с/Колаж: "Сьогодні"
У середу, 15 грудня, в Україні буде переважно без опадів. Проте на всій території країни очікується прохолодна погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні мокрий сніг слід очікувати мешканцям Харківської, Луганської та Донецької областей. Дощ пройде у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму. На решті території України прогнозують хмарну погоду. Вітер — північний, 5-10 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +3 градусів. На сході варто очікувати 0-4 градуси тепла.
У північних регіонах — від -1 до +3 градусів. На півдні буде 2-7 градусів тепла.
У Києві опадів не прогнозують, від 0 до +2 градусів, а в Сімферополі варто очікувати дощ — 5-7 градусів тепла.
Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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