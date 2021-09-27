Осіннє потепління заплутало природу: в Україні зацвіли каштани і фруктові дерева

В Україні через потепління "прокинулися" дерева і виноград / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні через друге бабине літо і різке потепління зацвіли дерева, також почав активно зростати виноград.
Користувачі Мережі публікують фото квітучих рослин.
Київ – "прокинулися" каштани і виноград
У столиці в деяких районах посеред осені зацвіли каштани. Зокрема, квітуче дерево помітили поруч з Кібернетичним центром на столичних Теремках, пише "Вечірній Київ".
Зазначимо, що період цвітіння каштанів – травень, а тривалість – від 2 до 3 тижнів.
Однак на сайті уточнили, що дерева можуть цвісти восени зокрема через комах – каштанової мінуючої молі, яка завдає шкоди листю. Каштан ніби в останній раз спрямовує усі свої сили для того, щоб залишити після себе потомство, і починає цвісти.
Також на проспекті Романа Шухевича в Деснянському районі зацвів дикий виноград – поруч з уже зрілими ягодами були помічені квіти, що розпускаються.
Одеська область – квітучі сади
Поки в столиці цвітуть каштани, в Одеській області в Кілії розпустилися фруктові дерева. Фотографії з аномалією масово почали викладати місцеві жителі ще 25 і 26 вересня.
Спочатку в Мережі з'явилися фото квітучих яблунь, після чого в коментарях місцеві жителі почали показувати, як у них на господарствах цвітуть і інші дерева – черешні і навіть гранат. Також "прокинувся" і виноград.