Залишилося чекати менше ніж місяць. Нумеролог назвав дату перемоги у війні з Росією

Ключова подія, яка приведе Україну до перемоги у війні з Росією, відбудеться менш ніж за місяць – приблизно 24 квітня.

Такий прогноз в ефірі каналу Україна 24 дав нумеролог Владислав Грицай.

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За його словами, не факт, що до того часу повністю перестануть стріляти, але буде якась подія, після якої Україна "отримає гарний результат".

"Я вважаю, що ключову подію отримаємо в 20-х числах квітня – 24 квітня. Потрібно розуміти – є багато етапів. Етап закінчення війни та етап закінчення воєнних дій не завжди може означати одне й те саме. Але як і раніше я вважаю, що 24 квітня (плюс-мінус) ми отримаємо добрий для нас результат", – сказав Грицай.

Етапи розвитку подій в Україні

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Владислав Грицай дав докладний прогноз. Фото: скриншот

Нумеролог стверджує, що у період з 24.08 (Дня Незалежності України) до 24.12 "перші чотири місяці після Дня Незалежності у нас завжди щось цікаве відбувається в країні".

Другий етап з чотирьох місяців, за словами Грицая, "стабілізуючий". Він припадає на 24.12 – 24.04.

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"Тому я кажу, що в цій точці ми переходимо на новий етап. Це або перемога, або на 100% зрозуміло, що якісь додаткові моменти потрібно зробити, якісь додаткові домовленості, що вже перемога є". 24 квітня ми вже відчуємо це (перемогу, – ред.) фізично", – зазначив нумеролог.

За його прогнозами, у 20-х числах квітня може статися або якась ключова битва, або Росія змінить риторику щодо України. Що конкретно станеться – незрозуміло.

"Але те, що там буде перелом – 100%. І ми вже розумітимемо, що це все", – додав Грицай.

Водночас він зазначив, що "ловити бурятів по лісах якийсь час доведеться навіть після перемоги".

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