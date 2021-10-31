Зупинили вночі "серед поля": поліція вирішила перевірити COVID-сертифікати в автобусі під Києвом

В автобусі, який їхав із Полтави у Київ, спалахнув скандал / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція вирішила зупинити автобус, який їхав із Полтави до Києва, щоб перевірити, чи всі пасажири мають COVID-документи.

Про це повідомив Telegram-канал PavlovskyNews.

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Водій вступив у суперечку з патрульними поліцейськими, посилаючись на ПДР, де зазначено, що без причини зупиняти транспорт вони не мають права. Адже водій нічого не порушив і їхав своїм маршрутом у призначений йому час.

"Ви не маєте права мене в нічний час зупиняти. Це написано у правилах дорожнього руху у вашій постанові. Я не шукатиму в інтернеті. У мене люди в салоні сидять, які їдуть за маршрутом згідно з графіком. Зупиняйте на посту, будь ласка", – каже водій.

Він додав, що зупиниться лише на посту, а не "серед поля".

Водночас поліцейські посилалися на ухвалу Кабміну, в якій зазначено перелік карантинних обмежень та правил.

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У якийсь момент перевірка документів почалася, але подивитися їх вдалося не у всіх людей, які зібралися в автобусі. Чим закінчився інцидент – не повідомляється.

Робота транспорту

З 21 жовтня в Україні діють нові правила для міжобласних перевезень.

Водії, екіпаж та пасажири повинні мати один із таких документів:

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документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однією дозою вакцини або двома дозами;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

На дітей обмеження не поширюються.

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