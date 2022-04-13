Обережно, міни! Як поводитися на звільнених територіях – правила від рятувальників

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Через військову агресію Російської Федерації Україна стала однією з найбільш забруднених боєприпасами країн світу. Про це повідомили у ДСНС України. За даними рятувальників, знадобляться роки, щоб очистити територію.

У ДСНС розповіли, як уберегтись від небезпеки постраждати від вибуху.

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Зараз не можна:

ходити в ліс, на водоймища, поля, де проводилися бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити в покинуті споруди та будинки.

У разі виявлення небезпечного предмета в жодному разі не можна наближатися. Потрібно повідомити рятувальників за номером 101 або Національну поліцію -102, зазначили у ДСНС.

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Війна в Україні