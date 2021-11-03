Обережно, сильний вітер! Синоптикиня попередила про погіршення погоди в Україні 4 листопада

Погода в Україні буде вітряною. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 4 листопада, в Україні синоптики прогнозують вітряну погоду. Найсильніші пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться на півночі України, у західній та багатьох центральних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Погода на 4 листопада

За словами синоптикині, сильні пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться на півночі України, у західній та багатьох центральних областях.

Дощів завтра у більшості областей практично не буде, за винятком заходу України.

Температура повітря найвищою очікується у південній частині від 14 до 19 градусів тепла. Загалом в Україні буде не холодно, +10+15 градусів.

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У Києві 4 листопада синоптикиня не прогнозує дощ. Але водночас буде вітряно. Температура повітря становитиме 12-14 градусів тепла.

До речі, вже 6-7 листопада на територію України прийде похолодання.

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Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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