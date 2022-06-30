Острів Зміїний відіграв надзвичайну роль у війні в Україні. Що пишуть західні ЗМІ

Острів Зміїний був ціллю російських окупантів з першого дня війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють економічну допомогу Україні від США, навчання бійців ЗСУ у Британії та битву за острів Зміїний.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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89% українців відмовляються поступатися територією країни заради миру з Росією

Американська газета The Wall Street Journal пише, що згідно з новим опитуванням, 89% українців відмовляються поступатися територією країни заради миру з Росією. Українці підтримують позицію президента Зеленського про те, що мирні переговори не можуть стосуватися територіальних поступок.

США нададуть Україні економічну допомогу у розмірі $1,3 мільярда

Видання The Washington Post пише, що Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні економічної допомоги в розмірі 1,3 мільярда доларів, оскільки Сполучені Штати прагнуть допомогти постраждалій країні реагувати на величезні фінансові наслідки російського вторгнення. Це перші з 7,5 мільярда доларів економічної допомоги, затвердженої Конгресом минулого місяця.

Велика Британія дасть Україні 1 мільярд фунтів стерлінгів на ППО та РЕБ

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Велика Британія надає Україні 1 мільярд фунтів стерлінгів для фінансування наступальних операцій. Борис Джонсон оголосить про додаткову допомогу на саміті НАТО у четвер. Гроші підуть на системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

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Сотні бійців ЗСУ пройшли військову підготовку у Британії

Міжнародна агенція новин Reuters інформує, що сотні українських військовослужбовців уже пройшли військову підготовку у Британії, навчившись керувати реактивними системами залпового вогню (РСЗВ), які британський уряд постачає для протидії російській артилерії.

Острів Зміїний відіграв дивовижну роль у війні в Україні

Британський журнал The Economist опублікував статтю про битву за острів Зміїний. Зазначається, що Україна посилює наступ на стратегічно важливу скелю.

"Острів Зміїний зіграв напрочуд велику роль у війні в Україні. Фортеця була метою з першого дня, коли російський чорноморський флагман "Москва" прибув до її берегів, щоб вимагати здачі крихітного сторожового посту. Відома неввічлива відмова гарнізону стала закликом до об'єднання в країні. Затоплення "Москви" у квітні, своєю чергою, призвело до того, що скеля набула нового оборонного значення для російських кораблів у Чорному морі", – йдеться у статті.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупаційні війська покинули острів Зміїний у Чорному морі.

Також ми інформували, що ракетний удар ЗСУ по окупованому острову Зміїний позбавив Чорноморський флот Росії значної переваги у Чорному морі.