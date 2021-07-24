Звільнення українців у Грузії і перенесення зустрічі Зеленського з Байденом – політичні підсумки тижня

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена переноситься, а США і ФРН найближчими днями мають намір оголосити про укладення угоди щодо "Північному потоку – 2".

Сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.

Звільнення українців у Грузії

Президент Володимир Зеленський заявив про звільнення двох українських яхтсменів, яких утримували в Грузії кілька місяців.

Прикордонники в листопаді 2020 року затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич. Власником яхти виявився громадянин Грузії Михайло Батурін, який раніше працював в охороні Саакашвілі. Моряків звинуватили в незаконному перетині кордону і відправили під арешт.

Зеленський різко звернувся до ЄС

Президент розкритикував Європейський Союз за відсутність конкретики стосовно України.

Він зазначив, що військова російська агресія і її гібридні атаки спрямовані на те, щоб істотно гальмувати рух України до Євросоюзу. Тому президент закликав європейців піти Україні назустріч і підтримати її прагнення.

Угода США і ФРН по "Північному потоку – 2"

Сполучені Штати і Німеччина близькі до врегулювання розбіжностей стосовно російського газопроводу "Північний потік – 2" і найближчими днями мають намір оголосити про укладення відповідної угоди.

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США і Німеччина оприлюднили заяву з деякими деталями угоди про "Північний потік – 2". Вони обіцяють зберегти транзит через Україну після 2024 року, підтримувати її енергетичну безпеку і реагувати, якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю.

Традиційні союзники України в питанні блокування роботи газопроводу "Північний потік – 2" Естонія і Литва різко висловилися щодо запуску російського трубопроводу і угоди з цього приводу, яку уклали напередодні США і Німеччина.

Зеленський зустрінеться з Байденом, але не в липні

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом цього літа, але навряд чи переговори відбудуться у липні. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

За його словами, під час телефонної розмови з Зеленським Байден запропонував, щоб зустріч пройшла в липні або пізніше влітку. Однак через щільний графік президента США зустріч, швидше за все, відбудеться в серпні.

Перші вимоги РФ до України відхилені судом у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду Росії про застосування тимчасових заходів у рамках міждержавної заяви "РФ проти України". РФ, зокрема, просила, щоб Суд зобов'язав Україну припинити "дискримінацію" російськомовного населення, невідкладно тимчасово зупинити дію норм законодавства щодо мови освіти, а також хотіли відновлення мовлення російських медіа та доступ до заблокованих сайтів.

Це перша в історії Росії міждержавна скарга, подана владою в ЄСПЛ. Вона стосується подій, що послідували за "насильницькою зміною влади в Україні у лютому 2014 року".