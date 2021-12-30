Від Києва до Львова. Скільки можна витратити на найбільших новорічних ярмарках країни – ціни

Фуд-корти, фото-зони, ковзанки та каруселі. На головних площах усієї України – розгорнули ярмарки. Наші кореспонденти у Києві, Львові та Одесі вирішили порахувати – у скільки стане родині погуляти, якщо не купувати нічого зайвого.

Київ

Столиця так і припрошує в середмістя. Головна ялинка країни красується посеред площі. Людей довкола сила-силенна. Тут тобі і головна фотозона, і смакота – у кожній ятці.

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Щоб перекусити – доведеться добре гаманець потрусити. Наприклад:

наборчики з курячими нагетсами коштують 150 гривень,

з ковбасками – 170 гривень,

з домашніми ковбасками – 180 гривень,

шашличок – 150 за шампур,

найдешевший хотдог обійдеться у 90 гривень.

Пройти повз ятку із глінтвейном – місія нездійсненна. Звідусіль цей запах. З алкоголем і без, класичний і екзотичний. Наприклад, смаки ананас або манго-маракуйя 90 і 110 гривень за маленький і великий стаканчик.

Львів

Глінтвейн там теж увесь за однією ціною. Та вже не 90 гривень, а 50.

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"Гранатовий – він кисліший, фруктовий – більш солодший і класичний", – розповідає продавчиня Ольга Кокор.

У переддень Нового року – тут дуже велелюдно. Краму – від магнітів до теплого одягу, від нетрадиційних равликів до традиційних хотдогів.

Традиційний хот дог у Львові обійшовся кореспондентам "Сьогодні" у 45 гривень.

Одеса

Смажені Овочі, тістечка, риба та м'ясо. Такому різноманіттю страв – на приморському бульварі в Одесі – позаздрить чи не кожен.

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"У нас є все – люля-кебаб, у нас є шия, кукурудза, картопля, випічка, шаурма. Ще буде завтра креветка королівська та грибочок смажений", – розповів продавець Олексій Нікуленко.

Нашій колезі – Дар'ї Сидоровській – класичний хот-дог став у 70-т гривень. Глінтвейн тут популярний виноградний і гранатовий.

"В Одесі сьогодні прохолодно, тож горячі глінтвейн та ход дог будуть для мене якраз доречними. Заплатила за все це я 120 гривень", – розповіла журналістка.

Вартість атракціонів

А щодо атракціонів? У Львові з активностей – хіба ковзанка біля Ратуші – вартість 110 гривень за годину у будні та 150 у вихідні.

В Одесі – карусель. Дітям 60 гривень. Дорослим – 90. Є така і у столиці.

Та найдорожчі розцінки – у Дідів Морозів. Не на камеру нам зізналися відвідувачі: за фото із цим персонажем на свій телефон віддали аж 350 гривень.

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