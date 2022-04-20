Від творців Switchblade! Україна отримає у подарунок сотню безпілотників Quantix Recon

Наступного тижня до України приїдуть дрони / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія АeroVironment передала Міністерству оборони України понад 100 безпілотних авіаційних комплексів Quantix Recon.

Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

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Подаровані безпілотні авіаційні системи Quantix Recon будуть надіслані цього тижня, заявили в АeroVironment. Послуги з оперативного навчання для переданих у дар систем також надаватимуться безкоштовно.

Дрони передав послу та військовому аташе в посольстві України голова, президент та головний виконавчий директор AeroVironment Вахід Навабі під час особистої зустрічі минулого тижня.

"Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не піддаватися впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється", – сказав Навабі.

Пожертви не залежать від інших систем, які вже надаються Україні урядом США, додають в AeroVironment.

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Про AeroVironment та Quantix Recon

Зазначимо, що AeroVironment, Inc. – світовий лідер у галузі інтелектуальних багатодисциплінарних роботизованих систем.

Безпілотний літальний апарат Quantix Recon – це легке, повністю автоматизоване розвідувальне рішення, що легко розгортається, яке на вимогу надає оперативну інформацію з використанням зображень рельєфу, рослинності та інфраструктури з географічною прив'язкою високої роздільної здатності.

Завдяки своїй унікальній гібридній конструкції з вертикальним зльотом та посадкою Quantix Recon поєднує в собі переваги вертикального зльоту та посадки мультироторного дрона з дальністю польоту, швидкістю та ефективністю безпілотного літального апарату з нерухомим крилом. Завдяки повністю автоматизованому управлінню польотом БПЛА може обстежити до 1,6 квадратних кілометрів або 20 кілометрів за 45-хвилинний політ з однією батареєю.

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