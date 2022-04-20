Від творців Switchblade! Україна отримає у подарунок сотню безпілотників Quantix Recon

Наступного тижня до України приїдуть дрони / Фото: Колаж: Сьогодні
Компанія АeroVironment передала Міністерству оборони України понад 100 безпілотних авіаційних комплексів Quantix Recon.
Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.
Подаровані безпілотні авіаційні системи Quantix Recon будуть надіслані цього тижня, заявили в АeroVironment. Послуги з оперативного навчання для переданих у дар систем також надаватимуться безкоштовно.
Дрони передав послу та військовому аташе в посольстві України голова, президент та головний виконавчий директор AeroVironment Вахід Навабі під час особистої зустрічі минулого тижня.
"Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не піддаватися впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється", – сказав Навабі.
Пожертви не залежать від інших систем, які вже надаються Україні урядом США, додають в AeroVironment.
Про AeroVironment та Quantix Recon
Зазначимо, що AeroVironment, Inc. – світовий лідер у галузі інтелектуальних багатодисциплінарних роботизованих систем.
Безпілотний літальний апарат Quantix Recon – це легке, повністю автоматизоване розвідувальне рішення, що легко розгортається, яке на вимогу надає оперативну інформацію з використанням зображень рельєфу, рослинності та інфраструктури з географічною прив'язкою високої роздільної здатності.
Завдяки своїй унікальній гібридній конструкції з вертикальним зльотом та посадкою Quantix Recon поєднує в собі переваги вертикального зльоту та посадки мультироторного дрона з дальністю польоту, швидкістю та ефективністю безпілотного літального апарату з нерухомим крилом. Завдяки повністю автоматизованому управлінню польотом БПЛА може обстежити до 1,6 квадратних кілометрів або 20 кілометрів за 45-хвилинний політ з однією батареєю.
Хто допомагає Україні у війні з РФ
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