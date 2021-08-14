"Покидьки, які образили – не варті і мізинця". Яценюк про ситуацію навколо Жана Беленюка

Нардеп від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк – справжній українець, який бореться за свою країну і перемагає для своєї країни.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк на своїй сторінці в Facebook.

За словами екс-прем'єр-міністра, це заслуговує найвищої поваги.

"Покидьки, які образили його чи Кароліну Ашіон, чи будь-кого іншого за расовою чи іншою ознакою, – не вартують і мізинця цих людей. Це сором і дикість, що повинні бути засуджені і публічно, і юридично", – написав Арсеній Яценюк.

Він додав, що "Україна завжди була і буде зразком поваги і толерантності".

Пост Арсенія Яценюка. Фото: скрін/Facebook

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Що сталося

Нардеп від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк написав в соцмережах, що невідомі влаштували проти нього расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на расистську провокацію проти однопартійця.

А Нацполіція Україна повідомила, що вони встановлюють обставини події та причетних осіб. Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України.

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