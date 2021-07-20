Батько побитої в Таращі дівчинки: "Хтось когось обізвав повією, почалися розборки"

Папа потерпілої розповів "Сегодня", що конфлікт міг статися через молодого чоловіка. Після бійки його дитині потрібно лікування

Стали відомі нові подробиці групового побиття 15-річної дівчинки в Таращі, відео якого з'явилося в соцмережах. Батько потерпілої розповів "Сьогодні", що конфлікт міг статися через молодого чоловіка, якому його дочка відправила свої фото.

"Мою дочку били в плечі, в голову. Їй довелося після цього пити таблетки. Двоє з дівчаток вже попросили вибачення, мені їх стало навіть шкода, – сказав "Сегодня" Сергій Яцевський. – Через що виник конфлікт? Ви ж розумієте, це – дівчатка. Хтось когось обізвав повією і шлюхою, почали розпускати чутки, за ними послідували розборки ".



За словами батька, причиною побиття його доньки могла бути сварка через молодого чоловіка.

"Це ж підлітки. Давно була ситуація, коли Настя вислала свою фотографію хлопцеві, з яким хотіла зустрічатися. Але, нібито, цей хлопець – чоловік однієї з цих дівчат. Не знаю, чи правда це", – уточнив нам Сергій.

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Нагадаємо, справу про побиття підлітка у Київській області вже розслідує поліція. Про це сайту "Сегодня" розповіла старший інспектор з комунікацій Білоцерківського районного управління поліції Оксана Барковская. Інцидент стався на Івана Купала близько 20:00 недалеко від центру міста. Там дівчина посварилася з трьома дівчатами віком 14, 17 і 20 років. Сварка переросла в бійку, і компанія надавала своїй опонентці ляпасів, а наймолодша замахувалася з ноги і била її по тулубу та голові.

Подробиці в матеріалі: "Надавали ляпасів і били ногою по тулубу. У Київській області дівчата побили школярку (відео)"

Аналогічний випадок стався в Кривому Розі, де школярки побили дівчинку. Її поставили на коліна, ображали і били по голові.