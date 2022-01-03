Батько загинув, а 6-річна донька у лікарні. У Дніпрі катання на санчатах закінчилося трагедією

Від удару дівчинка отримала тупу травму живота. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпрі сталася трагедія у парку. Там 45-річний чоловік загинув, катаючись на санчатах із 6-річною дочкою.
Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".
Інцидент стався у парку Зелений Гай. Схилами парку заборонено спускатися на санчатах. Про це відвідувачів інформують як особисто працівники парку, так і за допомогою табличок щодо заборони.
Подробиці трагедії
Нещасний випадок трапився близько 20:30. З'їжджаючи з гірки, чоловік сильно вдарився головою та помер. Він урізався в опору лінії електропередачі.
Маленька дівчинка, яка також була у санчатах, отримала тупу травму живота. Дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні.
Що нам вдалося дізнатися про постраждалу дівчинку
"Підтверджуємо інформацію про смертельний випадок у парку. Загинув чоловік 1976 року народження, який катався на санках, дитина госпіталізована, її життю нічого не загрожує", – повідомила спікер поліції Дніпра Аліна Стадник.
За її словами, відкрито та розслідується кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Нещасний випадок".
У Тернополі дитину обстріляли під час катання на санчатах
Минулої зими до лікарні потрапив 11-річний хлопчик. Травми він отримав під час катання на санчатах поблизу школи.
Лікарі діагностували у юного пацієнта множинні поранення по всьому тілу, швидше за все, спричинені вогнепальною зброєю.
Під час операції із ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Пізніше дитину доправили до столичної лікарні, оскільки вона потребує ще однієї операції.
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