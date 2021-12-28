Скасовані авіарейси та паралізовані траси: наслідки снігового апокаліпсису в Україні (відео)

Потужний циклон увірвався в Україну. Протягом дня через негоду скасовували авіарейси та зупиняли потяги. Майже на всіх трасах – аварії. Автівки злітали зі слизьких доріг. У великих містах затори – бо техніка не встигає чистити сніг.

Якого лиха і де накоїла негода, виясняла кореспондент "Сьогодні" Дар'я Сидоровська.

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Автівки у льодяному панцирі, а замість асфальту – ковзанка. Крижаний дощ накрив Миколаїв та Херсон. Дерева не витримують ваги наморозків – і падають на дорогу та автівки. А дроти електромереж так обмерзли, що тролейбуси не вийшли на маршрути. Проїхати трасами області складно.

Масово травмуються люди

Слизько у Львові. За добу сімдесят травмованих пішоходів. Погода така, що спочатку йшов дощ, а потім мороз заморожував, і утворювалися такі криги, що годі стояти на ногах.

"Здебільшого отримують переломи кінцівок верхніх і нижніх, низькоенергетичні переломи тобто – передпліччя, стегнової кістки, травми без переломів – це пошкодження зв'язок гомілково-ступневого суглобу, колінного суглобу", – розповів ортопед зі Львова Василь Тонконоженко.

Попри сніг кладуть асфальт

Неподалік Одеси фури вилітають на узбіччя, розвертаються посеред дороги. Багато перевізників не вийшли на маршрути через ожеледицю.

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Але негода змінила плани не усіх. Одне підприємство попри сніг продовжує працювати – кладуть асфальтобетонну суміш, попри сніг та ожеледицю. Це – Одещина. У службі автодоріг області вже заявили – такі роботи вони не приймуть і платити за це не будуть.

"Було явно видно що це укладається на сніг, по-друге ці работи не погоджені з лабораторією. Служба не надавала погодження щодо виконання робіт, тому такі роботи не можуть бути визнані таками, що можна приймати та оплачувати", – пояснив начальник служби автодоріг Одеської області Дмитро Рибалка.

Сніг паралізував рух транспорту

А от у Вінниці рятували трамвай. Місто стало у заторах через сніг. Майже триста машин облавтодору висипали на шляхи понад 2 тонни суміші проти ожеледиці. Та це ситуацію не рятує. Сніг тане й одразу замерзає.

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Від ночі засипає снігом Кіровоградщину. Вже відбуксирували 10ки вантажівок, мікроавтобус та швидку допомогу. Застрягали або на підйомах, або злітали у кювет із засніжених трас.

Через перемети автовокзали скасували 60 рейсів. Через ДТП на дорогах затори. Легковики буксують. Сніг йде безперервно, тому комунальники не встигають.

Сніжить і на Запоріжжі. Упродовж доби рятувальники витягнули із заметів майже півтора десятка автівок, зокрема, й дві машини швидкої допомоги. У самому Запоріжжі навіть центральні вулиці завалені снігом, скаржаться люди.

З обіду справжня снігова буря вирувала у Черкасах. Сили хуртовині додає вітер – 20 метрів на секунду. Через ускладнення погодних умов служба автомобільних доріг закликає водіїв утриматися від поїздок.

Аеропорти не працюють

Морозно та сніжно у Чернівцях. Через снігопад на два дні скасували авіарейси Чернівці-Київ. Місцевий аеропорт не прийматиме бортів. А в Запоріжжі не зміг приземлитися літак з Єгипту. Рейс "Шарм-ель-Шейх – Запоріжжя" полетів до Харкова.

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