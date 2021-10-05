Відібрали камери під час інтерв'ю: подробиці нападу на журналістів у Києві

У Києві напали на журналістів і відібрали техніку. Фото: колаж "Сьогодні".

У Києві на журналістів "Схем" напали в державному Укрексімбанку під час запису інтерв'ю. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Реклама

Деталі нападу

Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалось одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".

За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом.

Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили покинути приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.

Реклама

У Києві напали на журналістів. Фото: "Схеми".

Що кажуть у поліції

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Зараз поліцейські проводять необхідні слідчі дії для досудового розслідування.

Зазначається, що поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

У Києві напали на журналіста і оператора. Фото: "Схеми".

Читайте також