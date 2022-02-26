Помстилися за МН17. Знищено російський "Бук", який вторгся в Україну

Військові отримають додаткову допомогу / Колаж "Сьогодні"

Російські війська продовжують зазнавати значних втрат під час вторгнення в Україну. Кількість знищеної техніки станом на 6:00 повідомляє Генштаб ЗСУ.

Список втрат окупанта:

Літаки – 14

Гелікоптери – 8

Танки ‒ 102

Бойових броньованих машин ‒ 536

Гармат – 15

ЗРК БУК 1

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Катастрофа рейсу МН17 над Донбасом

Як ми вже писали, розслідувач Bellingcat Христо Грозев, який був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу Boeing 777, заявив, що все вказує на причетність Росії до збивання літака.

Нагадаємо, міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом. Їм загрожує від 30 років позбавлення волі до довічного.