Опалювальний сезон стартував у Тернополі: хто перший отримає тепло

У Тернополі розпочався опалювальний сезон. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Тернополі стартував опалювальний сезон. Тепло спочатку почали подавати в дитсадки, школи та лікарні.

Про це повідомляє міськрада Тернополя.

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"За даними Українського гідрометцентру, найближчими днями спостерігатиметься зниження середньодобової температури зовнішнього повітря. Зважаючи на це, опалювальний сезон з 10 жовтня розпочнеться для закладів дошкільної освіти, шкіл та лікувальних закладів Тернополя", – йдеться в повідомленні.

Коли тепло пустять в будинки?

У помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8 градусів або нижче.

Загалом у місті працює 41 котельна та паливна, які обслуговують 844 багатоквартирних будинки у місті. Усі вони готові до роботи в новому опалювальному сезоні.

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Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садки та лікарні у Києві.

"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

11 жовтня опалювальний сезон стартував в Луцьку. Спочатку тепло отримають медичні установи і навчальні заклади.

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Якою буде погода в Україні у жовтні?

В другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середня місячна температура у жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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