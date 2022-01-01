"Відсвяткували". У Львові в новорічну ніч господар жорстоко вбив квартиранта

У Львові сталося вбивство новорічної ночі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В новорічну ніч у Львові в квартирі будинку, розташованого по вулиці Лемика, під час святкування виник конфлікт. В результаті власник квартири жорстоко убив квартиранта.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

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Як сталася трагедія

1 січня близько другої години ночі в поліцію зателефонував лікар швидкої допомоги та повідомив про тіло 50-річного чоловіка, з ознаками насильницької смерті, виявлене у квартирі одного з будинків на вулиці Лемика. За словами медиків, причиною смерті стала колото-різана рана в ділянці серця.

На місце приїхали поліцейські, які встановили обставини події. Так, під час святкування Нового року між 39-річним власником помешкання та мешканцем Черкаської області, який винаймав у нього житло, виник конфлікт, в ході якого господар вдарив квартиранта ножем в груди, завдавши йому смертельного поранення.

Яке покарання отримає зловмисник

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Зловмисника затримали у новорічну ніч. Фото: Поліція Львівської області

Правоохоронці затримали чоловіка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

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