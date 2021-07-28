Відпустка – на яхті в Хорватії. Як відпочиває Порошенко (фото, відео)

На знімках видно, що політик проводить час разом з дружиною Мариною

Порошенко з дружиною відпочиває в Хорватії. Колаж: "Сьогодні"

П'ятий президент України (2014-2019) і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко відпочиває на яхті в Хорватії.

Відео та фото з їхнього спільного відпочинку оприлюднив Тelegram-канал "Картковий офіс".

В "Європейській солідарності" поки не коментують відпустку лідера партії.

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Раніше в РФ в прямому ефірі програми на телеканалі "Росія-1" ведуча і пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва розповіла, що Петро Порошенко відвідав "головорізів" з 72-ї бригади в Авдіївці. Цього разу п'ятий президент України привіз солдатам відеообладнання і абрикоси.

Також нещодавно Порошенко привітав рішення КСУ про визнання конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".