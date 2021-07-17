Відставка Авакова, візит Зеленського до Німеччини і стаття Путіна про Україну – політичні підсумки тижня

Сайт "Сьогодні" розповідає про найважливіші політичні новини тижня, що минає

Арсена Авакова звільнили з посади міністра МВС, а президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину з робочим візитом.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.

В Україні змінили міністра МВС

Після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, Верховна Рада звільнила його з посади міністра. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Його на засіданні Верховна Рада і призначила новим головою МВС.

Головні цілі Монастирського на посаді міністра внутрішніх справ:

боротьба з організованою злочинністю, "злодіями в законі";

розвиток патрульної поліції – патрульні продовжать притягувати до відповідальності за порушення суддів, прокурорів і депутатів;

забезпечення безпеки на вулицях – збільшення кількості камер відеоспостереження;

реалізація проєкту "Офіцер громади" – побудова відносин між поліцейськими, громадою та місцевою владою;

посилення безпеки на дорогах – розвиток системи автоматичної відеофіксації порушення ПДР, впровадження сучасних технологій контролю;

боротьба з перевантаженими фурами, які знищують дороги;

цифровізація всіх сфер діяльності МВС;

превентивна робота для недопущення насильства в сім'ях.

Закон про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Тепер за навмисне неподання декларації загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

За внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації розмір штрафу встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (за чинною редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років. Людина, яка скоює такий кримінальний злочин, не зможе бути звільненою від відповідальності.

Візит Зеленського до Німеччини

Першу зустріч Володимир Зеленський провів з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, який, згідно з прогнозами політологів, стане новим канцлером Німеччини після відходу з цієї посади Ангели Меркель.

Співрозмовники приділили питанню "Північного потоку – 2". Президент України підкреслив, що введення в експлуатацію газопроводу несе пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

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Також Зеленський зустрівся в Берліні з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Лідери країн обговорили реформи в Україні, зокрема в сферах судочинства і боротьби з корупцією, а також ситуацію в зв'язку з пандемії коронавірусу і вакцинацією від COVID-19.

Стаття Путіна

Кремль опублікував статтю авторства президента РФ Володимира Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії і України. Головний її наратив – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі і дбали про братів молодших". А закінчив кремлівський автор тим, що Україна віддалилася від "братнього народу" і потрапила під зовнішнє управління Заходу.

Водночас президент України Володимир Зеленський похвалив Путіна, що він опублікував статтю про Україну українською мовою, тільки нагадав йому – Україна і РФ не братні народи.

Засідання РНБО

На останньому засіданні РНБО, яке відбулося в п'ятницю, 16 липня, ввели санкції проти 15 фізичних та 53 юридичних осіб. Також секретар РНБО Олексій Данілов розповів, які ще питання обговорили на РНБО:

Таємне питання, яке стосувалося ситуації на кордонах України.

Питання з іноземним громадянством.

Питання корисних копалин для економіки і боєготовності.

Питання персональних санкцій.

Питання допуску в 2021 році військ іноземних держав.

Питання проєкту системи моніторингу олігархів.

Також на РНБО порушили питання пандемії COVID-19 і боротьби з новими штамами коронавірусу. Данілов зазначив, що 33% українців вже мають імунітет від коронавірусу, але розслаблятися ще рано і необхідно прискорити вакцинацію населення.

Зустріч Зеленського і Байдена

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом може відбутися наприкінці липня або на початку серпня.

Як розповів радник глави держави Сергій Никифоров, зміщення зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом ніяк не пов'язане зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз".

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили майбутній візит Зеленського до США.