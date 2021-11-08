Усунення від роботи та "червоні" регіони. Розповідаємо все про ситуацію з коронавірусом в Україні

В Україні посилили карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Одну дозу вакцини отримали майже 32% дорослого населення України, тобто майже кожен третій, а завершили курс щеплень близько 22,5%. Без щеплення вже не пускають на роботу працівників.

Сайт "Сьогодні" зібрав усі подробиці щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

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Усунення від роботи

Відстороненим від роботи не платитимуть зарплату. Також вони не зможуть одержати лікарняні. При цьому звільняти їх не будуть.

Повернутися на роботу можна буде лише після того, як людина вакцинується хоча б однією дозою від коронавірусу. Або ж потрібна довідка з протипоказаннями до вакцинації.

Без щеплення вже сьогодні не пустять на роботу працівників:

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центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

педагогів, вчителів, вихователів, а також інших співробітників вузів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Зарплата тільки вакцинованим

В Одесі тиждень тому на одному із підприємств заявили, що не всім співробітникам виплачуватимуть заробітну плату. Гроші отримають лише ті, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19.

Працівникам одного з підприємств надіслали повідомлення із попередженням про те, що заробітна плата виплачуватиметься лише за наявності сертифіката про вакцинацію проти COVID-19. Крім того, уточнили, що з цієї причини аванси на картки в перших числах листопада перераховувати не будуть.

Коронавірус в Україні

За 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).

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Також минулої доби госпіталізували 3532 особи, летальних випадків – 473. За добу одужали 8200 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 088 501 людина;

одужали – 2 520 956 людей;

летальних наслідків – 72 557.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) та Миколаївській (812) областях.

Вакцинація

За тиждень з 18 по 24 жовтня в Україні зробили 1,5 млн щеплень, а з 25 по 31 жовтня – 1,7 млн. У середньому за день медики роблять по 250 тисяч уколів, і це не межа. У KSE прогнозують, що найближчими тижнями попит на вакцинацію може подвоїтися.

Найбільше щеплень роблять у столиці: близько 55% дорослого населення Києва вже вакциновано хоча б однією дозою біопрепарату. Найменше у Закарпатській та Волинській областях.

Зараз перше щеплення зробили 11,4 млн українців, повний курс пройшли майже 8 млн громадян. Останніми тижнями темпи та охоплення вакцинацією стрімко зростають.

Скільки людей вакцинувалися за останню добу

За добу 7 листопада в Україні 85 083 особи вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 особи, повністю імунізовані – 33 480 людей.

За останню добу працювали:

585 мобільних бригад з імунізації;

1822 пункти щеплення;

427 центрів вакцинації населення.

"Червона зона" карантину розширилася

МОЗ оновив карантинні зони. "Червоних" регіонів уже 17, а "жовта зона" найменша.

"Червона зона"

У цій зоні перебувають 17 регіонів:

Київ. Херсонська. Одеська. Запорізька. Донецька. Дніпропетровська. Сумська. Миколаївська. Рівненська. Житомирська. Івано-Франківська. Київська. Луганська. Хмельницька. Чернігівська. Львівська. Волинська.

"Помаранчева зона"

У цій зоні знаходяться 5 регіонів:

Вінницька. Полтавська. Харківська. Черкаська. Чернівецька.

"Жовта зона"

У цій зоні лише три області:

Кіровоградська. Закарпатська. Тернопільська.

Роз'яснення щодо перевірки COVID-документів

У деяких областях України, де посилили карантинні обмеження, розпочалися перевірки ковід-документів. У транспорт, заклади громадського харчування та інші громадські місця не пускають без сертифікатів про вакцинацію чи негативних ПЛР-тестів.

Чому перевіряє поліція?

На правоохоронців у межах повноважень покладено обов'язок запобігання поширенню інфекції – тобто перевірки документів людей, які можуть бути носіями COVID-19.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних та протиепідемічних заходів у межах, встановлених законом, покладаються на:

органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

органи державної санітарно-епідеміологічної служби;

заклади охорони здоров'я;

підприємства;

установи та організації незалежно від форм власності, а також громадян.

Отже, обов'язки щодо перевірки COVID-документації державою покладено на Національну поліцію України.

Поліція нагадує, що вони є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримки публічної безпеки та порядку.

Перевірку COVID-сертифікатів здійснюють й інші служби, насамперед служба Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужба.

Де саме потрібні документи COVID?

Чинні карантинні норми передбачають, що на "червоному" рівні епідембезпеки можуть працювати лише ті громадські установи, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновано або мають негативний тест на COVID-19.

Тобто у зазначених закладах вже йдеться про можливість перевірки документа про щеплення чи негативний тест на COVID-19.

Людина має право на таємницю про стан свого здоров'я

Відповідно до статті 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, отримані під час його медичного обстеження.

Медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, але у документах про вакцинацію цих відомостей немає. Отже правоохоронці під час перевірки дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред'явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закону.

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