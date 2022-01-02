Відлига та сонячно: погода в Україні на 2 січня (карта)

На дорогах країни місцями ожеледиця. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у неділю, 2 січня, буде хмарною, але без опадів.

Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.

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Деталі

У центрі та на півночі країни буде сонячно. Температура вночі буде до 6 градусів морозу, вдень від 3 до 6 градусів тепла. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

У столиці буде 0...-2 градуси вдень та -3...-5 – уночі. Сонячна погода буде на:

Вінниччині;

Житомирщині;

Чернігівщині;

Київщині;

Сумщині;

Полтавщині;

Черкащині;

Кіровоградщині;

Дніпропетровщині.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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