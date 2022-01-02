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Відлига та сонячно: погода в Україні на 2 січня (карта)

Ксения Тесленко
2 січня, 06:01
У центрі та на півночі країни буде сонячно

На дорогах країни місцями ожеледиця. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у неділю, 2 січня, буде хмарною, але без опадів.

Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.

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Деталі

У центрі та на півночі країни буде сонячно. Температура вночі буде до 6 градусів морозу, вдень від 3 до 6 градусів тепла. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

У столиці буде 0...-2 градуси вдень та -3...-5 – уночі. Сонячна погода буде на:

  • Вінниччині;
  • Житомирщині;
  • Чернігівщині;
  • Київщині;
  • Сумщині;
  • Полтавщині;
  • Черкащині;
  • Кіровоградщині;
  • Дніпропетровщині.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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