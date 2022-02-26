Падіння Кремля: хакери атакували російські держсайти

Хакери атакували сайти Росії / Фото: Колаж: Сьогодні
Хакери "поклали" сайт російського наглядового відомства Роскомнагляду, а також пресслужби Кремля. Окрім того, на російських телеканалах грає українська музика. Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє в Telegram.
"Ліг сайт Роскомнагляду, а на російських телеканалах грає українська музика. Припускають, що це справа рук хакерів з Anonymous, які продовжують зламувати російські сервіси та вебсайти. Самі ж хакери опублікували звернення до Путіна. Вони провели свою спецоперацію щодо РФ", – йдеться у повідомленні.
Відомство подякувало за таку підтримку на цифровому рівні та запросило до співпраці, як тільки переможемо агресора.
Фішингова атака проти українців
Проти українців розпочалася фішингова атака. На електронні адреси громадян надходять листи із прикріпленими файлами невизначеного характеру. Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.
Крім того, повідомлялося, що користувачів WhatsApp зламуватимуть. Виходить відео, яке називається MARTINELLI, його не можна відкривати.
На сайті Raidforums було виявлено повідомлення, яке містить загрозу проведення кібератак. У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного, банківського сектора, сектора оборони. Згідно з цим повідомленням, атаки повинні зробити дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні .ua .
У ніч на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку на вебсайти державних структур України. Тоді постраждали близько 70 сайтів.
Третій день війни із Росією
- Під Херсоном окупанти розстріляли та підірвали автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого. Водій швидкої та поранений згоріли живцем.
- Вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.
- У Мережі опублікували відео, на якому показали наслідки обстрілів у Бородянці Київщини. Через російських окупантів загинуло 3 осіб.
- У бомбосховищі Херсона народилися дві дитини.
- В районі Василькова збили авіацію: Іл-76 з десантом, штурмовик та вертольоти . Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.
- Великих втрат ворог зазнав у Харкові та його окрузі – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.
- Суми потрапили під обстріл російських окупантів. Людей закликають ховатися у бомбосховищі.