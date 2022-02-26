Падіння Кремля: хакери атакували російські держсайти

Хакери атакували сайти Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери "поклали" сайт російського наглядового відомства Роскомнагляду, а також пресслужби Кремля. Окрім того, на російських телеканалах грає українська музика. Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє в Telegram.

"Ліг сайт Роскомнагляду, а на російських телеканалах грає українська музика. Припускають, що це справа рук хакерів з Anonymous, які продовжують зламувати російські сервіси та вебсайти. Самі ж хакери опублікували звернення до Путіна. Вони провели свою спецоперацію щодо РФ", – йдеться у повідомленні.

Відомство подякувало за таку підтримку на цифровому рівні та запросило до співпраці, як тільки переможемо агресора.

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Фішингова атака проти українців

Проти українців розпочалася фішингова атака. На електронні адреси громадян надходять листи із прикріпленими файлами невизначеного характеру. Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

Крім того, повідомлялося, що користувачів WhatsApp зламуватимуть. Виходить відео, яке називається MARTINELLI, його не можна відкривати.

На сайті Raidforums було виявлено повідомлення, яке містить загрозу проведення кібератак. У повідомленні йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного, банківського сектора, сектора оборони. Згідно з цим повідомленням, атаки повинні зробити дефейс вебресурсів, що розміщуються в зоні .ua .

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У ніч на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку на вебсайти державних структур України. Тоді постраждали близько 70 сайтів.

Третій день війни із Росією