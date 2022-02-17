Паніка зашкалювала: скільки українців поїхали за кордон перед можливим вторгненням

З країни виїхало 135 тисяч людей/Фото: колаж: "Сьогодні"
Через ймовірне вторгнення Росії на територію України з нашої держави виїжджають громадяни задля власної безпеки. Стало відомо скільки українців виїхали за кордон у дати, які іноземні засоби масової інформації писали про вторгнення РФ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.
Деталі
За три дні, а саме 14, 15 та 16 лютого з України виїхали 135 тисяч громадян. Минулого року у цей самий період країну залишили 70 тисяч людей, однак тоді через COVID-19 було закрито багато держав.
"Кажуть, на кордоні заторів не було, зате розкуплено патрони в українських зброярнях", — написала Олеськів.
Крім того, за ці три дні до України приїхали 25 тисяч іноземних громадян. Минулого року у ці ж дати показники були значно меншими — 17 тисяч 600 осіб.
Загроза вторгнення в Україну
- На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила, посилаючись на свої джерела, що це може відбутися вже 16 лютого, проте цього не сталося.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, щоатака на Україну може розпочатися будь-якої миті.