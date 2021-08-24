Парад до Дня Незалежності: пряма трансляція

Пішу колону зведених парадних розрахунків Нацгвардії представлятимуть одразу чотири "коробки" / Фото: колаж "Сьогодні"

24 серпня в Києві відбуваєтся грандіозний військовий парад на честь Дня Незалежності – військові коробки і техніка пройдуть центром столиці, також в параді задіяна авіація.

Дивимося онлайн-трансляцію параду:

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Що ще пройде в Києві сьогодні:

13:00 – Марш Патріотів – 2021. Збір біля станції метро "Університет". Деталі.

– Марш Патріотів – 2021. Збір біля станції метро "Університет". Деталі. 14:00 – Марш захисників України, організований громадськими організаціями ветеранів, волонтерів, представників об'єднання сімей "Небесної сотні", духовенства. Хода пройде за маршрутом: парк Шевченка – Бессарабська площа – Хрещатик – Майдан Незалежності. Збір учасників о 13:00 в парку ім. Шевченко.

– Марш захисників України, організований громадськими організаціями ветеранів, волонтерів, представників об'єднання сімей "Небесної сотні", духовенства. Хода пройде за маршрутом: парк Шевченка – Бессарабська площа – Хрещатик – Майдан Незалежності. Збір учасників о 13:00 в парку ім. Шевченко. 14:20 – позачергова сесія Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

– позачергова сесія Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). 21:00 – святковий концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни" в НСК "Олімпійський".

Як відомо, протягом святкових днів в Києві змінився графік роботи транспорту. Зокрема, з початку руху і до 13:00 закриють вхід і вихід на станції метро "Майдан Незалежності" і перехід між "Майданом Незалежності" і "Хрещатик" (проїзд потягів будуть здійснювати без зупинки).