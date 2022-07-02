Парамедик "Тайра" про полон: окупанти радили накласти на себе руки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українського парамедика Юлію Паєвську, відому як "Тайра", тримали у полоні у Донецькому СІЗО у маленькій камері разом зі ще 21 жінкою. До них жахливо ставилися і не давали потрібних речей. Подробиці вона розповіла в інтерв'ю Deutsche Welle.

"За весь час у мене не було не те що якихось комфортних для жінки речей, у мене нічого не було. У чому я була — це один комплект білизни, одні штани, кросівки та трохи одягу, і все. Все інше у мене відібрали, у мене нічого не було. Мені не надали ні телефонного зв'язку, ні медичної допомоги. Одного разу пізніше фельдшер мені допомогла, і це було дуже гідно, але один раз. Я не говоритиму про тортури і психологічний тиск, хоча він був страшним, поки не завершиться слідство", — розповіла вона.

За словами Тайри, останнім часом її тримали у Донецькому СІЗО, де залишилося дуже багато наших полонених. Серед них була медик на 7 місяці вагітності.

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"Ставлення жахливе. Годують більш-менш, померти від голоду не вдасться. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали. У камері 22 жінки, камера три на шість метрів, десять ліжок. Інші також не мали жодної інформації про сім'ї та дітей. Їхній психологічний стан був просто жахливим, але більшість з них трималися дуже гідно: це були українки з лав Збройних сил та Нацгвардії, там були дівчата з "Азова" і були також цивільні. Там діє система "фільтрації", тобто вони беруть держслужбовців і перевіряють на співпрацю з "окупаційними військами", — розповіла Паєвська.

Окупанти звинуватили Паєвську за "розстрільною" статтею. Також вони використовували фізичне та психологічне насильство.

"Мені відразу сказали: жити ти не будеш і краще тобі самій покінчити з життям. Звичайно, для них це було б дуже зручно, але я не дала їм такого шансу", — розповіла вона.

Тайра у полоні

Найвідоміша жінка парамедик з "Азовсталі" майже 100 днів перебувала в полоні в окупантів. Востаннє вона виходила на зв'язок із близькими 14 березня, за день до полону. Майже три місяці чоловік Тайри Вадим та їхня донька Анна-Софія нічого не знали про її стан.

17 червня Володимир Зеленський повідомив, що Юлія Паєвська вже вдома. Відбувся довгоочікуваний обмін із російською стороною. Подробиці звільнення та на кого поміняли Юлію, не повідомляються.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що "Тайра" випустила перше відеозвернення після звільнення з полону.