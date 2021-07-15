Переговори Байдена і Меркель: заяв щодо "Північного потоку – 2" не буде – ЗМІ

Під час сьогоднішніх переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена у Вашингтоні будуть порушені питання, що стосуються Росії і України, проте будь-яких заяв з цього приводу не варто очікувати. Про це повідомили в Раді національної безпеки США, передає Голос Америки у четвер, 15 липня.

"Російська загроза загальноєвропейській безпеці і суверенітету України обговорюватиметься на переговорах лідерів ФРН та США у Білому домі. Проте представники адміністрації не думають, що за підсумками сьогоднішніх переговорів будуть зроблені будь-які заяви стосовно російського газопроводу "Північний потік – 2", який, як заявляють у Москві, незабаром буде введено в експлуатацію", – йдеться в повідомленні.

Представник Ради національної безпеки, відповідаючи на питання журналіста, підкреслив, що питання про "Північний потік – 2" як і раніше хвилює Вашингтон, який вже неодноразово порушував цю тему в спілкуванні з Берліном.

"Ми очікуємо, що президент Байден поділиться своїми давніми побоюваннями з канцлером Меркель під час їхньої зустрічі стосовно цього російського геополітичного проєкту, щоб гарантувати, що він не буде використовуватися як інструмент примусу проти України, наших східноєвропейських союзників або будь-яких інших країн", – сказав він.

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Співрозмовник видання заявив, що лідери США і Німеччини "продовжать обговорення цих питань", проте в Білому домі не очікують, що Байден і Меркель зроблять у четвер будь-які офіційні оголошення або розкажуть про результати обговорення "Північного потоку – 2".

У Білому домі додали, що чергових новин з цього приводу слід чекати в серпні, коли в Конгрес буде переданий черговий звіт Держдепартаменту про санкції стосовно "Північного потоку – 2".

В цілому у Білому домі чекають, що візит Меркель виявиться вкрай продуктивним: лідери США і Німеччини планують обговорити широке коло питань, включаючи проблеми, пов'язані зі зміною клімату і пандемією COVID-19, політичне і економічне співробітництво, питання національної безпеки, в тому числі "протидію російським кібератакам і територіальній агресії", а також "підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", – заявили в адміністрації.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що точна дата візиту президента України Володимира Зеленського до США все ще невідома. У Білому домі заявили: про те, що Зеленський приїде в липні, і зовсім не йшлося.