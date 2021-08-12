Переговори по Донбасу: США готові до візиту Зеленського

Глава Мінреінтеграціі Олексій Резніков зустрівся з директором Ради нацбезпеки США з питань Східної Європи та Кавказу Крісом Смітом – політики обговорили переговори по Донбасу.

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграціі.

"В ході зустрічі віце-прем'єр-міністр Резніков представив ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів і пожвавлення відповідних дипломатичних процесів", – сказано в повідомленні.

Крім того, американська сторона заявила зі свого боку про готовність Вашингтона до візиту українського президента Володимира Зеленського, а також висловила підтримку "Кримської платформі" і процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Реклама

Росія запропонувала повернути переговори по Донбасу в Мінськ

Раніше ми писали, що Росія пропонує провести в Мінську переговори Тристоронньої контактної групи по Донбасу в очному форматі, щоб перекласти на Україну відповідальність за свою неконструктивну позицію.

Про це заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. На питання, чи можливі очні переговори ТКГ в Мінську, Гармаш відповів, що ні.

Раніше ми писали, що: