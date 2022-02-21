Данилов поставив умову перед зустріччю Байдена та Путіна

Джо Байден та Володимир Путін можуть зустрітися / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін нічого не вирішуватимуть по Україні без її участі — про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час свого брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

"Якщо Путін зустрічатиметься з Байденом... Вони можуть зустрітися, якщо там вирішуватиметься питання нашої країни, без нас наші питання ніхто не може вирішувати. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми (українці — ред.) відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", — сказав він.

Реклама

Зустріч президентів

Раніше президент Франції Емманюель Макрон запропонував провести саміт між президентами Росії та США, а потім з усіма зацікавленими сторонами з безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Путін та Байден погодилися на саміт.

Його зміст підготують держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі у четвер, 24 лютого.

В Єлисейському палаці зазначили, що зустріч можна буде провести лише за умови, якщо РФ не вторгнеться в Україну.

Реклама

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Байден і Путін можуть домовитися щодо відведення військ РФ.

Переговори щодо Донбасу