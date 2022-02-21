Данилов поставив умову перед зустріччю Байдена та Путіна

Джо Байден та Володимир Путін можуть зустрітися / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін нічого не вирішуватимуть по Україні без її участі — про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час свого брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".
"Якщо Путін зустрічатиметься з Байденом... Вони можуть зустрітися, якщо там вирішуватиметься питання нашої країни, без нас наші питання ніхто не може вирішувати. Тільки за нашої участі. Ми є безпосередніми учасниками цього процесу, це стосується нашої країни, наших громадян і нашого майбутнього Наша позиція і позиція президента чітка і зрозуміла, він її озвучив 19 лютого. Ми (українці — ред.) відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл", — сказав він.
Зустріч президентів
Раніше президент Франції Емманюель Макрон запропонував провести саміт між президентами Росії та США, а потім з усіма зацікавленими сторонами з безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Путін та Байден погодилися на саміт.
Його зміст підготують держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі у четвер, 24 лютого.
В Єлисейському палаці зазначили, що зустріч можна буде провести лише за умови, якщо РФ не вторгнеться в Україну.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Байден і Путін можуть домовитися щодо відведення військ РФ.
Переговори щодо Донбасу
- 10 лютого у Берліні відбулася чергова "нормандська зустріч радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори тривали майже дев'ять годин, але не призвели до підписання загального документа. Каменем спотикання став пункт Мінських угод про особливий статус Донбасу.
- Російська сторона наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.
- Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод.