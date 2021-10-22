Переведення годинників. Чому ми знову повинні жити по "зимовому" часу

В Україні знову переведуть годинники. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже на наступні вихідні Україна знову перейде на "зимовий час". Це відбудеться не дивлячись на дискусії про скасування переведення годинника.

Сайт "Сьогодні" нагадує, як і куди будемо переводити стрілки.

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Навіщо ми це робимо

Годинники в Україні переводять з 1981 року. Щороку традиційно навесні ми переходимо на "літній" час, а восени – на "зимовий". І щороку українцям обіцяють, що це в останній раз.

Таке рішення пояснювали тим, що зимовий час допоможе ефективніше використовувати світловий день і економити електроенергію. Однак уже багато разів піднімалася дискусія про те, що це зовсім не так – економія електроенергії при переводі годинників мізерна, від 1 до 3%, а іноді навіть менше.

Крім того, важливо пам'ятати, що Україна живе за єдиним часом для всієї країни, хоча де-факто розташована в двох часових поясах. Це означає, що якщо залишити в Україні літній час, то жителям західних областей в грудні доведеться починати робочий день в темряві, тому що сонце там в 9 ранку тільки з'явиться з-за обрію (при переведенні годинників на "зимовий" час – о 8 ранку ).

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Куди переводити стрілки

Цього року перехід на "зимовий" час відбудеться в 4 ранку 31 жовтня – в ніч з суботи на неділю. Стрілки годинника необхідно перевести на годину назад.

Більшість сучасних гаджетів автоматично переводить годинник. Але про настінні або наручні годинники потрібно подбати самостійно.

Скасують чи ні

У Раді недавно пообіцяли, що повернуться до дискусій про скасування переведення годинника. Це станеться після того, як Україна перейде на "зимовий" час, так як він природній для України.

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Однак це питання безпосередньо залежить від рішення Європейського Союзу. Зараз Рада ухвалила законопроект про скасування переведення годинника в першому читанні. Друге читання, ймовірно за все, буде після того, як в Європі визначаться, який час залишити назавжди – зимовий або літній. Вибір повинна для себе зробити кожна країна окремо. Такі рішення очікують вже в 2022 році.

Для України дуже важливо синхронізувати час з Європою, так як від цього залежить розклад руху транспорту та інші логістичні питання.

Зараз в Європі три часових пояси:

західноєвропейський час – Ірландія, Португалія і Велика Британія (час за Гринвічем)

– Ірландія, Португалія і Велика Британія (час за Гринвічем) центральноєвропейський час – 17 держав, в них час "Грінвіч + 1:00".

– 17 держав, в них час "Грінвіч + 1:00". східноєвропейський час – Болгарія, Греція, Румунія, Кіпр, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, у них час "Грінвіч + 2:00".

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