Пережив тяжкі поранення. Що відомо про командира 58 ОМПБр Кащенка, який став Героєм України

Володимир Зеленський надав звання "Герой України" Дмитру Кащенку. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України Дмитру Кащенку.
"Сьогодні" розповість кілька цікавих фактів про українського героя.
- Дмитро Кащенко у 2001 році закінчив Харківський танковий інститут з відзнакою, прийшов командувати взводом у 93-тю дивізію. Там пережив найгнітючіший період занепаду Збройних сил – із безгрошів’ям та зневагою до офіцерів. Перед 2014 тричі поривався звільнитися з армії через безгрошів’я, але залишився.
- "Кащей" – під таким псевдо його знають на фронті.
- Під час проведення боїв на Донбасі у 2014 році підрозділу Дмитра Кащенка було поставлене бойове завдання: вибити противника із укріплень поблизу н.п. Піски — це дозволило б розблокувати Донецький аеропорт. Задля уникнення витоку інформації підполковник нікому не повідомив маршрут, яким висувався підрозділ. Основну групу очолив самостійно. Підрозділ Дмитра Кащенка провів зачистку нижніх укріплень, зібрав багато трофеїв, серед них — великокаліберні кулемети, РПГ, та інше озброєння.
- Коли екіпаж одного з його танків потрапив у пастку, Дмитро Кащенко зібрав групу та рушив на допомогу. При відході комбат зазнав вісім поранень, в обидві ноги, втратив багато крові.
- Під час підготовки до виходу колони 79-Ї окремої десантно-штурмової бригади до Донецького аеропорту для ротації підполковник Дмитро Кащенко зазнав другого тяжкого поранення.
- У 2015 (після Минських домовленостей, коли наступило затишшя) на вступ до Національного університету борони ім. Черняховського Кащенко приїхав як був – у польових штанях, панамі, флісовій куртці, окулярах, запилених берцях, та ще й з ніжем на поясі.
- У 2019 році "Кащея" призначили командувати 58-ю конотопською мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського.
- Нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеню.
- В інтерв"ю, яке комбриг дав за місяць до початку повномасштабного вторгнення, він сказав пророчі слова: "Україна – той щит, який тримає орду і не пускає її на захід.
- Зараз 58 ОМПБ ім. Виговського захищає Сумщину та Чернігівщину.
- "Коли помру, потраплю в рай. Бо в пеклі вже був", – якось сказав журналістам Дмитро "Кащей" Кащенко.