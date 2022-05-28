Пес Патрон отримав премію на кінофестивалі Канна

Патрона нагородили відзнакою PalmDogManitarian, яка вручається за зв'язок між людством та собаками. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 27 травня, псу Патрону, який допомагає виявляти вибухові пристрої, які залишили російські військові, отримав Каннську премію Palm Dog Award.

Про це повідомили на сайті Держкіно України.

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Також інформація про це є на сторінці Патрона в Інстаграм.

"Я отримав найпрестижнішу нагороду для собак у Каннах – Palm Dog Humanitarian! За інших життєвих обставин я радів би і крутив хвостом. Але реальність поки що не та. Під час нагородження промову Михайла (це моя людина та колега) вирізали. У ній він просив надихнутися моєю відвагою та давати більше зброї Україні. Що більше зброї зараз, то менше часу у ворога, щоб замінувати наші території. Я вдячний за те, що мені аплодували. Я теж аплодуватиму, коли отримаю найважливішу нагороду у світі: новина про перемогу України", – йдеться на сторінці.

Зазначимо, цю премію вручають у Каннах кращому собаці, який знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю. Це щорічне неофіційне шоу нагород було розпочато у 2001 році журналістом Тобі Роузом, натхненним його власним французьким фокстер'єром Маттлі, і коханим для всіх задоволенням у передостанній день роботи Канського кінофестивалю.

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Українського улюбленця Патрона нагородили відзнакою PalmDogManitarian, яка вручається за зв'язок між людством та собаками.

Головну нагороду виграв Бріт – сріблястий пудель із фільму Військовий поні Джини Гаммелл та Райлі Кео.

Що відомо про Патрона?

Рятувальники розповіли про дворічного службового собаку породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон , яка перебуває у команді піротехніків Чернігівської області

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Знайомтеся, це Патрон. Йому два роки. Він – душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди та всюди. До речі, дуже любить сир, тому наші хлопці при нагоді балують його смачненько, – написали в офіційному Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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