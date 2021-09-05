Пєсков назвав нонсенсом слова Зеленського про загрозу "Північного потоку – 2"

У Кремлі оцінили слова Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що газопровід "Північний потік-2" становить загрозу для Європи. Пєсков заявив, що це "нонсенс".

Про це повідомив Пєсков в ефірі каналу "Росія 1".

"Зеленський говорить, що" Північний потік-2 "є страшною загрозою для безпеки Європи. Це нонсенс, це, навпаки, є внеском у забезпечення енергобезпеки Європи", – сказав Пєсков.

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Представник Кремля підкреслив, що у Росії в є бажання йти на нормалізацію відносин з Україною, а з стосовно роботи її президентів висловився в контексті того, що оцінювати повинні самі українці.

"Північний потік – 2" програв суд в Німеччині

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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