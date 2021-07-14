У справі "Харківських угод". СБУ викликала на допит Бойка і ще чотирьох нардепів

Всіх народних обранців викликали через Апарат Верховної Ради

Служба безпеки України викликала на допит народного депутата Юрія Бойка у справі "Харківських угод". Також у цій справі викликали ще чотирьох нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника СБУ Артема Дехтяренка.

"Як чинні народні депутати України, вони викликалися через Апарат ВРУ", – повідомив речник СБУ.

На сайті СБУ зазначено, що на допит викликали:

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нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка,

нардепа від ОПЗЖ Віталія Борта,

нардепа від ОПЗЖ Сергія Ларіна,

нардепа від "За майбутнє" Ігоря Палицю,

Дмитра Шпенова.

Раніше ми писали, що народний депутат Ілля Ківа, який раніше назвав Другу світову війну "Великою Вітчизняною", заявив, що йому вручили повістку через шапку з радянською символікою. Його нібито кличуть на допит як свідка.

Нагадаємо, п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка в червні нібито збиралися примусово доставити на допит до Державного бюро розслідувань, але це виявилося фейком.