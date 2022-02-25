У небі Одеси ракети – відео

Зафіксовано кілька випадків використання Росією зброї масової поразки / Колаж "Сьогодні"
З настанням ночі в бік Одеси знову полетіли ворожі ракети російських окупаційних військ, які вторглися до України 24 лютого.
Відео ракет, що летять, зняли місцеві жителі. Трохи пізніше з'явилася інформація, що це працювало наше ППО по ворожому безпілотнику. Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.
Обстановка
- Першого дня віроломного нападу внаслідок удару РФ по військовій частині в селі Липецьке Одеської області загинуло 18 людей.
- 24 лютого вдень в Одесі внаслідок обстрілу підірвали військові частини та залізничні колії.
- 25 лютого в Охтирці застосували реактивну систему залпового вогню "Ураган".
- Цілий день надходять повідомлення про скоєння злочинів проти людяності російськими окупантами, які напали на Україну в ніч проти 24 лютого. Тепер стало відомо про такий факт у Шостці.