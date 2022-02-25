У небі Одеси ракети – відео

Зафіксовано кілька випадків використання Росією зброї масової поразки / Колаж "Сьогодні"

З настанням ночі в бік Одеси знову полетіли ворожі ракети російських окупаційних військ, які вторглися до України 24 лютого.

Відео ракет, що летять, зняли місцеві жителі. Трохи пізніше з'явилася інформація, що це працювало наше ППО по ворожому безпілотнику. Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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