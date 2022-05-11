Майже без дощів! Прогноз погоди в Україні на 11 травня (карта)

В Україні буде тепло/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 11 травня, буде майже сухою. Подекуди температура повітря сягатиме 23 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні в Україні прогнозують незначну хмарність. Дощ буде у Луганській області. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 16 до 23 градусів тепла. На сході прогнозують +12...+15 градусів.

У північних регіонах – 12-18 градусів тепла. На півдні очікується 16-21 градус вище нуля.

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У Києві буде хмарно, 17-19 градусів тепла, а у Сімферополі прогнозують дощ з грозою – +18...+20 градусів.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори та ін.) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур по вулицях частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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