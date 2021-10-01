Майже без дощу і тепло: синоптики потішили прогнозом на перший день жовтня

Погода порадує українців / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в п'ятницю, 1 жовтня, буде переважно суха погода, температура на вулиці досягатиме 16 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні дощитиме тільки в Закарпатській, Львівській та Волинській областях. В інших регіонах – сухо з мінливою хмарністю. При цьому на вулиці буде вітряно – 5-10 м/с.

Яка буде погода 1 жовтня. Карта Укргідрометцентру

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Температура повітря в середньому по країні сктановитиме 13-15 градусів. Найтепліше буде на півдні – 14-16 градусів, а прохолодніше – в центрі і на сході, де стовпчик термометра підніметься до 11-13 градусів.

У столиці цього дня також буде сухо, температура 13-15 градусів.