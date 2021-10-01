Майже без дощу і тепло: синоптики потішили прогнозом на перший день жовтня

Погода порадує українців / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні в п'ятницю, 1 жовтня, буде переважно суха погода, температура на вулиці досягатиме 16 градусів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Читайте також:
А бабине літо буде? Поки Карпати замітає снігом, Рівненська область без світла через зливи
Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні дощитиме тільки в Закарпатській, Львівській та Волинській областях. В інших регіонах – сухо з мінливою хмарністю. При цьому на вулиці буде вітряно – 5-10 м/с.
Температура повітря в середньому по країні сктановитиме 13-15 градусів. Найтепліше буде на півдні – 14-16 градусів, а прохолодніше – в центрі і на сході, де стовпчик термометра підніметься до 11-13 градусів.
У столиці цього дня також буде сухо, температура 13-15 градусів.
Читайте також:
- В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше
- Осіннє потепління заплутало природу: в Україні зацвіли каштани і фруктові дерева
- Затопило машини і будинки, пронісся смерч. Сочі опинився під водою після потужної зливи (відео)
- У Чернівецькій області випав сніг – фото
- У Карпатах різко вдарили морози – похолодало до -6