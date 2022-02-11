Під Чернівцями вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом – багато потерпілих

Під Чернівцями сталася масштабна ДТП. Фото: Перший Буковинський / Фото: Колаж: Сьогодні
У селищі Лужани на трасі поблизу Чернівців сталася масштабна ДТП за участі маршрутки та вантажівки. В результаті постраждали дев’ять людей.
Про це повідомило місцеве видання Молодий буковинець.
За словами очевидців події, внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса травми, переломи і забої отримали 9 осіб, двоє з них відмовилися від госпіталізації.
Медики, які були присутні на місці ДТП, оцінили стан потерпілих як легкий та середньої важкості.
В поліції поки не оприлюднили жодної інформації щодо цієї аварії.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- керування в стані сп'яніння – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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