Під Чернівцями п'яний податківець влаштував смертельну ДТП

У Чернівецькій області сталася смертельна ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівецькій області податківець влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду. У крові податківця виявили алкогольні та наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Аварія сталася у п'ятницю, 11 лютого, близько 21:00 у селі Припруття Чернівецького району. Податківець допустив зіткнення з іншим автомобілем, внаслідок якого 26-річний водій того авто загинув на місці пригоди.

Чиновник був п'яний

За результатами медичного огляду, у крові податківця виявили алкогольні та наркотичні речовини. Слідчі ДБР призначили низку експертиз для перевірки зазначених даних.

Чоловіка затримали, зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та усунення з посади.

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Що загрожує винуватцю ДТП

Попередньо справу кваліфікували, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

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